Internews24.com - Inter Fiorentina, Inzaghi conferma la formazione? Le ultime in vista del match

Leggi su Internews24.com

di Redazionela? Leindeldi questa sera a San SiroCome riporta Sky Sport, Simonele scelte dianticipate alla vigilia di, gara in programma questa sera a San Siro, valida per la 24 a giornata di Serie AIn difesa, Francesco Acerbi torna a guidare il reparto arretrato dopo 79 giorni di assenza. A centrocampo, Nicolò Barella ritrova una maglia da titolare dopo essere partito dalla panchina nella sfida del Franchi, andando a completare una linea a cinque che sugli esterni vedrà Matteo Darmian e Carlos Augusto. Quest’ultimo prende il posto di Federico Dimarco, ancora non al meglio dopo l’influenza, mentre Darmian sostituisce lo squalificato Denzel Dumfries. In attacco, nonostante il recupero di Joaquin Correa,si affida alla coppia Thuram-Lautaro per guidare l’offensiva nerazzurra.