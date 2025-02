Internews24.com - Inter Fiorentina, il piano di Palladino per ingabbiare nuovamente Inzaghi: c’è un ballottaggio in mezzo

di Redazione, ildiper: c’è uninal campo per i toscaniLa Gazzetta dello Sport svela quelli che sono i piani tattici di Raffaeleper ripetere l’impresa di giovedì scorso di fermare l’di Simonecon la sua. Queste le probabili scelte di formazione.– «Possibile chefaccia solo qualche piccolo aggiustamento, più che altro obbligatorio visto che Comuzzo è squalificato. Kean è carico più che mai perché la doppietta contro l’lo ha consacrato trascinatore assoluto dei viola e si sente sempre più leader. A centrocampo non ci sarà Yacine Adli, che ha problemi fisici e non è stato neanche convocato, ma ha seguito comunque i compagni a Milano per uno spirito di gruppo sempre più forte.