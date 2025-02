Inter-news.it - Inter-Fiorentina, il dato ufficiale sugli spettatori: il ruggito di San Siro!

L'Inter sta vincendo con il risultato di 2-1 contro la Fiorentina. L'appello della Curva Nord ai tifosi ha funzionato, il risultato è sul risultato di 2-1 in questo momento. Ha riportato in vantaggio la squadra di Simone Inzaghi il neo-entrato Marko Arnautovic, che di testa ha sovrastato completamente Luca Ranieri su cross perfetto di Carlos Augusto. La Curva Nord ha fatto un appello ieri ai tifosi nerazzurri, chiedendo la presenza ma soprattutto la voce durante l'arco dei 90 minuti. San Siro ha risposto: 67.484, di cui 1.055 nel settore ospiti. La squadra sta correndo anche sull'onda dell'entusiasmo dello stadio.