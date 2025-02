Internews24.com - Inter Fiorentina, i nerazzurri ritrovano Gudmundsson: l’islandese può essere un rimpianto?

di Redazione, dopo l’assenza nel match d’andata per una tonsillite,e isida avversariDurante la sfida di questa sera contro la, dopo sei mesi e a seguito della sua assenza nel match di andata a causa di una tonsillite, l’si ritroverà finalmente davanti Albert. L’attaccante islandese, che nella scorsa sessione di mercato estivo aveva attirato l’esse dei, potrebbe rappresentare per l’un potenziale.Durante le trattative,era visto come una possibile risposta alle problematiche offensive del club milanese, soprattutto in un momento in cui la squadra faticava a trovare la giusta continuità in attacco. Il Genoa, detentore del cartellino del giocatore, richiese una cifra di 25 milioni, una somma che l’non decise di investire, complice anche la situazione legale del calciatore in Islanda che ha fatto storcere il naso ai dirigenti