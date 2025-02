Internews24.com - Inter Fiorentina, Fagioli si candida per una maglia da titolare? Le ultime

di Redazione, l’ex Juventus ritrova i nerazzurri: per lui ci sarà un’opportunità dal primo minuto?Nicolòpotrebbe rivelarsi l’arma a sorpresa per lanella gara di ritorno contro l’. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex giocatore della Juventus ha le potenzialità per essere un elemento chiave, grazie alle sue abilità nella regia e a un tocco di palla raffinato che lo rendono unico nel centrocampo viola. È possibile che il suo momento arrivi presto, insieme a Cataldi o Mandragora, con l’ex Lazio in vantaggio nonostante non siadal 29 dicembre.Questi cambiamenti rappresenterebbero una vera novità per l’allenatore Palladino, che potrebbe anche riavere a disposizione Gudmundsson. L’attaccante islandese sta cercando di rientrare in forma dopo una tonsillite e desidera partire dal primo minuto insieme a Kean.