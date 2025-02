Thesocialpost.it - Inter-Fiorentina, caos in campo: proteste feroci, tutti imbufaliti con l’arbitro

Leggi su Thesocialpost.it

Non mancheranno le polemiche, in una giornata già ricca, a seguito del posticipo di Serie A tra, innanzitutto, per il gol del vantaggio dell’al 29?, un’autorete di Pongracic arrivata dopo un calcio d’angolo molto discusso: la palla messa in mezzo da Bastoni da cui nasce il corner era infatti uscita di circa venti centimetri. Il gioco sarebbe quindi dovuto riprendere con una rimessa dal fondo per la. Invece dalla bandierina è arrivata la palla deviata dal difensore dei viola nella sua porta.Leggi anche: Cade dalle scale il cantante dei Modà: a rischio la partecipazione a Sanremo 2025Tante ledell’allenatore degli ospiti, Palladino, anche se da regolamento non c’erano margini per rivedere l’azione. Due i motivi: il primo è che il caso di palla uscita o meno sulla linea di fondo non è contemplato da quelli che possono essere visionati al Var.