Inter-Fiorentina a San Siro la sfida che chiude 24esima giornata serie A

FIRENZE –, sia Sanlunedì 10 febbraio alle ore 20.45 ladiA.Di nuovo di fronte viola di Palladino con nerazzurri di Inzaghi dopo il recupero della partitarotta per il malore di Edoardo Bove, vinta al Franchi 3-0 dallaAd arbitrare la partita a Milano c’è Federico La Penna della sezione di Roma. Assistenti Scatragli e Moro. Quarto ufficiale Ayroldi. In sala Var Meraviglia e Fabbri.a quota 51 punti in classifica.a quota 42.A differenza del recupero al Franchi, possono essere schierati i neo arrivati dal mercato. E dunque per lasono attesi al debutto anche Fagioli e Zaniolo.I convocati viola.1) BELTRÁN Lucas2) CAPRINI Maat Daniel3) CATALDI Danilo4) COLPANI Andrea5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson6) DE GEA QUINTANA David (P)7) FAGIOLI Niccolò8) FOLORUNSHO IJEMUAN Michael9) GOSENS Robin Everardus10) GUDMUNDSSON Albert11) KEAN Bioty Moise12) MANDRAGORA Rolando13) MARTINELLI Tommaso (P)14) MORENO Matías Agustín15) NDOUR Cher16) PARISI Fabiano17) PONGRA?I? Marin18) RANIERI Luca19) RICHARDSON Michael Amir Junior20) TERRACCIANO Pietro (P)21) ZANIOLO Nicolò