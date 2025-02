Juventusnews24.com - Inter Fiorentina 2-1, Inzaghi vince tra le polemiche e gli infortuni: Juve avvisata

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews242-1, il resoconto del match e della vittoria dei nerazzurri: tutti i dettagli in vista dellaTra, per il primo gol dell’, edi Thuram, Bastoni e Arnautovic,2-1 contro laprendendosi la rivincita del match perso al Franchi per 3-0. I nerazzurri lanciano un chiaro segnale verso la sfida di domenica contro la.I bianconeri hanno vinto con lo stesso risultato sul campo del Como e ospiteranno a Torino proprio l’che sarà sicuramente in fiducia dopo questo risultato.Leggi suntusnews24.com