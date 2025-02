Inter-news.it - Inter-Fiorentina 2-1, il tabellino della partita della 24ª giornata di Serie A

Leggi su Inter-news.it

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1: questo ilvalida per la ventiquattresimadiA 2024-2025.DOLCISSIMA VENDETTA – L’rende allaquanto successo giovedì nel recupero, vince e va a -1 dal Napoli! Stavolta, finalmente, è sfruttato lo scivolone altrui ossiasquadra di Antonio Conte, che ieri aveva pareggiato 1-1 in casa con l’Udinese. Ma per accorciare c’è da soffrire tantissimo, in unadominata dall’inizio e che doveva essere già chiusa all’vallo. Dove invece il risultato era di parità, perché al vantaggio su autogol di Marin Pongracic (nato da un corner viziato da palla precedentemente uscita) aveva risposto Rolando Mandragora. Su rigore folle concesso dal VAR, per compensare il fatto di non aver potutovenire prima.