Inter-Fiorentina 2-1 giustizia è fatta! Arnautovic porta a -1 dal Napoli

Termina 2-1, sfida valevole per la ventiquattresima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 1-1SECONDO TEMPO – Nella ripresa il nervosismo per il netto torto subito nel primo tempo si trasforma in energia positiva per l’, che al 52? torna in vantaggio: cross al bacio di Carlos Augusto nell’area piccola, con Ranieri che sbaglia completamente l’vento e dietro di lui sbucache di testa fulmina De Gea e fa 2-1. Da qui i nerazzurri cercano di controllare i ritmi, ma la, dopo una serie di cambi di Palladino, riesce a reagire e a rendersi più presente dalle parti delladi Sommer. Nonostante ciò l’riesce comunque a essere pericolosa per ben due volte sulla catena di sinistra: prima con un diagonale di Zalewski che esce di un nulla, poi con un tiro potente dalla distanza di Carlos Augusto che De Gea respinge con prontezza.