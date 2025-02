Rompipallone.it - Inter, arriva un nuovo attaccante: Joao Felix lo porta a Milano

L'Inter ora non può più sbagliare. I nerazzurri possono approfittare del passo falso del Napoli contro l'Udinese e recuperare terreno sul primo posto in classifica, ma non è facile battere una Fiorentina capace di strapazzare i nerazzurri nel recupero che si è giocato la scorsa settimana in Toscana.In parallelo rispetto al campo, però, corre il calciomercato e i campioni d'Italia in carica hanno necessità di chiudere diverse operazioni da qui alle prossime settimane, nello specifico per l'estate. Diversi profili sono da tempo al vaglio della dirigenza, ma la lista di nomi potrebbe diventare sempre più corta da qui alla prossima sessione.