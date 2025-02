Intelligenza artificiale ora Musk sfida Altman | offerta da 974 miliardi per prendersi OpenAI

Ilfattoquotidiano.it - Intelligenza artificiale, ora Musk sfida Altman: offerta da 97,4 miliardi per prendersi OpenAI

Un consorzio di investitori guidato da Elonha offerto 97,4di dollari per acquistare, la società che ha sviluppato il software ChatGpt. Lo scrive il Wall Street Journal citando l’avvocato di, Mark Toberoff, che ha annunciato di aver presentato lunedì l’al consiglio d’amministrazione. Si tratta di un salto di livello nella battaglia legale del magnate sudafricano contro Sam, l’imprenditore con cui fondònel 2015 come ente di beneficenza, per poi uscirne nel per contrasti sulla gestione dell’azienda. L’anno scorsoaveva già fatto causa adper aver violato il contratto di fondazione della start-up, dando vita a una sussidiaria a scopo di lucro che è servita come mezzo per raccogliere denaro da Microsoft e altri investitori.L’complica i piani diper il futuro di, tra cui la conversione in una società a scopo di lucro e l’investimento fino a cinquecentodi dollari in infrastrutture tramite la joint venture Stargate, lanciata da Donald Trump alla Casa Bianca.