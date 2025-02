Lapresse.it - Intelligenza artificiale, al via il vertice a Parigi: inviati da 100 Paesi

I principali leader mondiali si riuniscono aper ilsull’, al via oggi, dove si prevedono difficili colloqui diplomatici mentre i giganti della tecnologia si contendono la supremazia in un settore in rapida evoluzione. Capi di Stato, alti funzionari governativi, amministratori delegati e scienziati provenienti da circa 100prendono parte al summit di due giorni.Presenti Jd Vance e il vicepremier cinese Zhang GuoqingTra i partecipanti di alto profilo figurano il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, al suo primo viaggio all’estero da quando ha assunto l’incarico, e il vicepremier cinese Zhang Guoqing. “Stiamo vivendo una rivoluzione tecnologica e scientifica come raramente si è vista”, ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron a France 2.