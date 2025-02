Intelligenza artificiale al servizio delle Pmi del terziario intesa Microsoft-Confesercenti | si parte da Napoli

Leggi su Ildenaro.it

“L’sta trasformando profondamente il mondo del lavoro e il tessuto imprenditoriale. Anche le associazioni di rappresentanza sono chiamate a innovarsi per essere sempre più efficaci nel supportare gli operatori economici, che necessitano di soluzioni efficienti e personalizzate”. Lo scrive in una nota, sottolineando che “per rispondere a questa sfida,Italia hanno avviato una collaborazione strategica per rendere l’IA uno strumento concreto di crescita competitiva, ponendo particolare attenzione alle micro, piccole e medie attività del, dal commercio al turismo, passando per i servizi. Attraverso un programma di formazione dedicato,esplorerà le potenzialità dell’, rafforzando il proprio ruolo di rappresentanza e migliorando i servizi offerti alle aziende, con l’obiettivo di accompagnarle in un percorso di trasformazione digitale sostenibile”.