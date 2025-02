Quotidiano.net - Insulti razzisti a giocatore 13enne, società valdostana si ribella: “Intervenga la Federazione”

Roma, 10 febbraio 2025 – Ennesimo caso di razzismo sui campi da calcio giovanili. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato ieri. Durante la partita del campionato provinciale under 14 tra laAsd Saint-Vincent Châtillon e il Ponderano, dalle tribune sono arrivati pesantinei confronti di undi colore, come denuncia la stessal'Asd Saint-Vincent Chatillon sui social. Parole tanto più gravi perché pronunciate da adulti, per di più genitori, che quindi dovrebbero dare l’esempio ai ragazzi. "Comesiamo davvero indignati e delusi per le parole razziste arrivate dalle tribune nei confronti del nostro ragazzo. Sentire parole – prosegue la– come 'scimmia di.' per qualificare un ragazzo di colore di 13 anni da degli adulti, oltretutto genitori, è davvero qualcosa di incommentabile” si legge nel post dell'Asd Saint-Vincent Chatillon, che non si ferma alla denuncia dei fatti ma chiede provvedimenti severi e un intervento dellaper stigmatizzare l’accaduto.