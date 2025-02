Metropolitanmagazine.it - Instagrandstanding, pubblicare un post ad hoc per impressionare (e attrarre) una persona in particolare

are contenuti per attirare l’attenzione di qualcuno? Si parla died è un fenomeno sociale molto diffuso. Questo neologismo nasce dall’esigenza di descrivere un comportamento che molte persone mettono in atto nel proprio spazio virtuale:are una canzone, una foto, un paesaggio, un libro perl’attenzione delladesiderata.attraverso i socialFoto da Agendadigitale.euL’è un neologismo coniato per descrivere uncomportamento messo in atto nell’universo virtuale e social dove spesso, l’utente, è anche ignaro di eseguirlo. Un tempo i social erano utilizzati per intrattenersi, un passatempo moderno dove la gente staccava intrufolandosi per un breve periodo in un mondo virtuale.