Romadailynews.it - Innovazione e Musica: Come il Festival di Sanremo 2025 Abbraccia la Rivoluzione Tecnologica

Ildi, la kermessele più attesa d’Italia, quest’anno si presenta con un’senza precedenti, riflettendo un’evoluzione significativa nel mondo dellae dell’intrattenimento. Con l’edizionenon solo celebra laitaliana ma anche la tecnologia che sta ridefinendo le esperienze culturali.Quest’anno, il palco del Teatro Ariston è stato trasformato in quello che viene definito un “Tecno-Salone delle Feste”. Ideato dall’architetto Riccardo Bocchini, il palco si espande verso il pubblico, offrendo una scenografia tridimensionale che cambia dinamicamente durante le esibizioni. Questa evoluzione scenografica non solo esalta le performance ma crea un’esperienza immersiva per il pubblico, sia presente che a casa, attraverso l’uso di tecnologie avanzateproiezioni olografiche e luci interattive.