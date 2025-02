Ilfattoquotidiano.it - Inizia il festivàl, inizia il FantaSanremo. Avete fatto le squadre? Giocate responsabilmente!

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quante volte vi è capitato di utilizzare l’espressione “Ma t’immagini se.” per indicare qualcosa che desiderate ma ritenete pressoché irrealizzabile? La storia delè costellata da questi momenti e molti di quei desideri, o forse azzardi, in questi anni si sono avverati. Fra questi senza alcun dubbio la possibilità di vivere il Festival e lavorare suldirettamente nella Città dei Fiori. Trascorrere la nostra “settimana santa” sotto l’insegna luminosa dell’Ariston, respirare a pieni polmoni l’atmosfera festivaliera, ripercorrerne la storia passeggiando da un luogo iconico all’altro: il casinò dove si tennero le prime edizioni, lo “zampillo” simbolo della città, la statua di “Mister Allegria” Mike Bongiorno e soprattutto il privilegio di incontrare tanti artisti.Emozioni inimmaginabili quando nel 2020 eravamo radunati nel nostro Bar Corva da Papalina di Porto Sant’Elpidio e che per il terzo anno ci apprestiamo a rivivere.