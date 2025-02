Ilrestodelcarlino.it - Ingegnere Ferrari si licenzia e va a fare il missionario in Ecuador per un anno

Modena, 10 febbraio 2025 – Eleonora Maccaferri e Davide Tollari: una coppia di sposi che ha scelto di mettere in pausa la propria routine per une partire in missione per l’. Dopo essersi sposati nel 2021, Eleonora e Davide, che attualmente hrispettivamente 29 e 34 anni, avevano già vissuto un’esperienza missionaria estiva innell’estate del 2022. Spinti dal desiderio di tornare, hricevuto il mandatodall’arcivescovo Castellucci lo scorso 12 gennaio durante la Messa per l’Epifania dei Popoli. La loro partenza si inserisce nell’ambito di uno scambio tra l’arcidiocesi di Modena-Nonantola e il vicariato apostolico di Sucumbíos, rafforzando il legame nato proprio durante la missione di tre anni fa. «La scelta di partire – spiega Eleonora – non è stata improvvisata, ma è il frutto di diversi anni di coinvolgimento nelle attività proposte dal Centrodiocesano.