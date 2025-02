Juventusnews24.com - Infortunio Thuram, cambio obbligato per l’attaccante dell’Inter: la prima diagnosi e cosa filtra verso la Juve

Problemi per Simone Inzaghi con un infortunio per Thuram che al 28? ha costretto il tecnico durante Inter–Fiorentina a mettere mano ai cambi. Problemi per l'attaccante francese che deve lasciare il campo per un dolore alla caviglia: la prima diagnosi è una contusione alla caviglia sinistra, come riportato da Nicolò Schira. Dentro Arnautovic per Thuram, che nelle prossime ore sarà monitorato anche in vista dell'importante match contro la Juve di domenica.