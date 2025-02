Internews24.com - Infortunio Spinazzola, a rischio Napoli Inter. Le ultime sulle sulle sue condizioni

di Redazione, ala presenza del giocatore per il big match. LeTegola in casa, nell’allenamento di rifinitura di sabato in vista del match contro l’Udinese,si è fermato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport si tratta di un problema muscolare. Il giocatore è stato costretto a saltare la gara contro i friulani e si è già sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Il referto recita lesione del medio gluteo destro, si prospetta un’assenza dai campi di gioco per almeno due settimane; adunque il big match contro l’in programma il 2 marzo. QUOTEFIORENTINA- A pochi giorni dallo scivolone di Firenze, il calendario della Serie A rimette la Fiorentina sul cammino dell’