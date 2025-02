Juventusnews24.com - Infortunio Kalulu, tempi lunghi per il recupero: il francese può saltare anche quella partita. Novità

di Redazione JuventusNews24per il: il difensorepuòdopo il problema riscontrato alla cosciaL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Pierre, che si è infortunato nell'ultimadi Champions League giocata in casa contro il Benfica.Stando a quanto si apprende dal quotidiano il, arrivato alla Juve in prestito dal Milan e fermo per una lesione al tendine della coscia destra, ne avrà per un mese e salterà quindila gara di ritorno con il Psv.