Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso: novità dalla Continassa alla vigilia di Juve Psv. Cosa filtra sull’esterno – VIDEO

di RedazionentusNews24diPsv, match in programma domani allo Stadium.(Marco Baridon inviato) – Giornata diper lantus, che domani ospiterà all’Allianz Stadium di Torino il Psv per l’andata dei playoff di Champions League.Inizia il riscaldamento ? #Psv Assentie Kalulu oltre a Bremer, Milik e Cabal ?? @BaridonMarco pic.twitter.com/zlkXMFpty2—ntusNews24.com (@junews24com) February 10, 2025Come appreso dantusnews24 Andreanon si è allenato con il resto del gruppodell’impegno di Champions e pertanto non è recuperato per questa sfida. Nel mirino c’è sempre l’Inter, match in programma domenica.Leggi suntusnews24.