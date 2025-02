Internews24.com - Infortunio Cambiaso, lo juventino assente nel Derby d’Italia? Le ultime in vista dell’Inter

di Redazione, a una settimana dali riflettori sono puntati sullo. Il giocatore salterà la sfida contro l’Inter? LeManca una settimana al big match Juventus–Inter e i riflettori sono puntati su, il giocatore bianconero è alle prese con un fastidio alla caviglia. Secondo quanto riportato sule pagine dell’edizione odierna de La gazzetta dello Sport,non si allena col gruppo da circa 15 giorni.La sua assenza è certa per la fida di Champions dell’11 febbraio contro il PSV in forte dubbio anche la sua presenza nelanche se Motta spera di recuperare il giocatore indi domenica, giorno in cui i bianconeri ospiteranno all’Allianz Stadium i nerazzurri. Stando a quanto riportato dal quotidiano, il terzino non si allenerà nemmeno nelle prossime ore con il gruppo; vedremo come evolverà quindi la situazione.