Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, la caviglia è ancora dolorante: le ultime sulle condizioni dell’esterno e quando può rientrare

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, la: ledella Juventus epotrebbe tornare a disposizioneL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il puntodi Andreaanche e soprattutto in vista dei prossimi impegni contro Psv in Champions League e Inter in campionato.Stando a quanto si apprende dal quotidiano il terzino della Juventus èalle prese con il fastidio allache lo tormenta da un po’ e dopo aver saltato Empoli e Como con ogni probabilità sarà out anche per l’andata dei playoff con l’obiettivo diper l’Inter.Leggi su Juventusnews24.com