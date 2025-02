Juventusnews24.com - Infortunio Bastoni, l’Inter perde un altro titolare in vista della Juve? Ghiaccio in panchina: ecco le sue condizioni

Non arrivano notizie positive per l'Inter e per Simone Inzaghi che dopo aver perso per infortunio Thuram nel match contro la Fiorentina, ha dovuto sostituire anche Bastoni. Il difensore era visibilmente stanco e, come riportato da Gianluca Di Marzio, è parso in difficoltà tanto da ricorrere al ghiaccio per alleviare al dolore. Si potrebbe quindi trattare di un affaticamento muscolare e per questo motivo le sue condizioni saranno da valutare in vista del match contro la Juventus.