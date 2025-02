Internews24.com - Infortunio Bastoni, ghiaccio in panchina per lui: come sta e cos’è successo

di Redazioneinper il difensore dopo il cambio, eccosta esuccesso, il racconto dal Meazza Non arrivano notizie positive per l’Inter e per Simone Inzaghi in questa gara contro la Fiorentina. Parliamo naturalmente del match valido per l’ultima gara di questa 24a giornata di Serie A, questa sera in scena tra le mura dello stadio San Siro.Il tecnico nerazzurro infatti, dopo aver perso perThuram nel primo tempo del match contro i gigliati appunto, ha dovuto sostituire anche. Il difensore era visibilmente stanco e,riportato da Gianluca Di Marzio, è parso in difficoltà tanto da ricorrere alper alleviare al dolore. Si potrebbe quindi trattare di un affaticamento muscolare e per questo motivo le sue condizioni saranno da valutare in vista del match contro la Juve.