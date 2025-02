Sport.quotidiano.net - Infermeria. Infortunio Christon: "Escluse fratture»

Il suonel corso del match ha indirizzato la sfida di sabato sera sui binari di Scafati, perché senza di lui la squadra biancorossa ha perso un indubbio faro tecnico. Adesso quindi c’è apprensione per le condizioni di Semaj. Fortunatamente la società ha comunicato che, "a seguito dell’alla spalla rimediato all’inizio del terzo quarto del match contro la Givova Scafati", il giocatore al termine dell’incontro "si è immediatamente sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno escluso lesioni da frattura". Un sospiro di sollievo quindi, visto che adesso ci sono tre settimane di stop buone per recupare. "Nei prossimi giorni l’atleta eseguirà ulteriori esami per quantificare i tempi di recupero", fa sapere la società biancorossa.