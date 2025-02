Ilrestodelcarlino.it - Indino, il giorno dei ricordi. L’ultimo saluto dei figli: "Era il nostro supereroe"

"Papà era il: siamo orgogliosi e fieri di lui". Un’ondata di affetto, vicinanza, solidarietà. Che ha travolto, con la forza di una valanga, la moglie Anna e iValentina e Federico. Neldel lutto per la scomparsa di Gianni, portato via a 70 anni da un aneurisma, il dolore si mescola al sapore agrodolce dei. Idi una città intera, Rimini, che ora si ferma a commemorarlo, e di tantissimi riminesi che lo hanno conosciuto: ai microfoni delle radio, alla consolle delle discoteche, come imprenditore, come pioniere nel mondo della notte e del divertimento, come responsabile di Confcommercio, del Silb (il sindacato dei locali da ballo) e presidente del Caar. Perchéera tutto questo e molto altro ancora e la storia della sua vita si lega a filo doppio con l’epopea di una Riviera che oggi non c’è più.