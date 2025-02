Lanazione.it - Incontro al museo per il calendario annuale di tutte le manifestazioni di Bibbiena

Arezzo, 10 febbraio 2025 – L’Assessore Francesca Nassini con deleghe alla Cultura, Turismo e associazionismo, ha convocato una riunione nella sede delArcheologico del Casentino lo scorso giovedì, per mettere a punto ileventi diper tutto l’anno, partendo da questa estate. Francesca Nassini spiega: “L’obiettivo di questoè stato quello di offrire a cittadini e visitatori uncompleto, senza sovrapposizioni importanti per gli eventi più rilevanti, per dare maggiore visibilità al territorio, per consentire una promozione temporale più profonda e estesa e per coordinarsi maggiormente a livello di territorio. Credo che il risultato ottenuto sia enorme: abbiamo già uneventi completo non solo per l’estate, ma anche per tutto il prossimo inverno”.