Thesocialpost.it - Incidente sulla Brebemi: uomo di 57 anni scende dall’auto nella piazzola di sosta, camion sbanda e lo uccide

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia all’alba di oggi, 10 febbraio 2025, lungo l’autostrada, nel tratto tra Calcio e Antegnate, in direzione Milano. Unha perso il controllo,ndoprima corsia e travolgendo un automobilista, fermo in unadi.Leggi anche: Autostrada, schianto tra due auto: chilometri di codeLa vittima è un 57enne di CaravaggioL’, 57, residente a Caravaggio, era sceso dalla vettura lasciando la portiera aperta, poi tranciata dal mezzo pesante. L’impatto è stato fatale: il conducente è morto sul colpo.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, che si stanno occupando dei rilievi, e i vigili del fuoco di Romano di Lombardia, impegnatimessa in sicurezza della carreggiata e nel recupero del, finito fuori strada in un campo adiacente.