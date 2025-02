Puntomagazine.it - Incidente stradale a Qualiano: scooter e auto si scontrano all’incrocio

Scontro train un incrocio: mancata precedenza causa due feriti, trasportati in ospedale con dolori. Un gravesi è verificatotra Via Dante, Via Tasso e Via San Pietro ad Aram.La vicendaUn'mobile e unosi sono scontrati violentemente, poiché nessuno dei due conducenti si è fermato per dare la precedenza. A riportare le conseguenze peggiori sono stati gli occupanti dello, che hanno subito ferite tali da richiedere trasporto al pronto soccorso. I due, recatasi presso l'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, hanno riferito rispettivamente dolore a un piede e alla schienaLe dinamiche precise dell'sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute lerità competenti per gestire la viabilità e raccogliere testimonianze utili a chiarire la dinamica dello scontro