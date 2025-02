Donnapop.it - Incidente per Francesca Michielin prima di Sanremo: ecco succede ora? Il suo Festival è a rischio?

Leggi su Donnapop.it

ha avuto unpocodeldi: cosa? La cantante parteciperà comunque alla kermesse?Da domani – martedì 11 febbraio 2025 – andrà in onda ildicondotto da Carlo Conti e l’attesa dei fan è, come ogni anno, alle stelle. Fra i cantanti che si alterneranno sul palco dell’Ariston c’è anche, che ha annunciato via Instagram di aver avuto un.Cosa è successo? La cantante è caduta e al momento ha la gamba destra fasciata, così da poterla tenere il più ferma possibile. I fan temono che non possa presentarsi aldiper via dell’iconica scalinata del Teatro Ariston che, come sappiamo, spaventa molti ospiti del grande evento.e l’a pochi giorni daCosa ha dettocirca il suo? La cantante non è entrata nei dettagli, ma ha semplicemente raccontato di essere caduta.