Incidente mortale in galleria lo schianto tra le auto è terribile Poi la scoperta choc su uno degli automobilisti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Uno scioccantestradale ha strappato alla vita Marco, un uomo di 39 anni che era diventato papà per la terza volta da pochi mesi. Lofatale è avvenuto all’interno di una, mentre lui era alla guida della suamobile, una Renault Clio. A impattarsi con lui frontalmente è stata una Lancia Ypsilon, condotta da un ragazzo di 27 anni ora finito nei guai.Marco era inassieme alla sua compagna, la quale è rimasta gravemente ferita ed è stata ricoverata in prognosi riservata in ospedale. La famiglia del 39enne era già rimasta coinvolta in un’altra tragedia, infatti più di 20 anni fa era morto suo fratello Aldo sempre in un, ma in quel caso mentre era a bordo di una moto.Leggi anche:, neonato muore dopo ore di agonia. Il dolore del papà, in lacrime sull’asfalto: gravissima la mammaMarco morto in unstradale: era diventato papà da pochi mesiA sconvolgere non è stata solo la morte di Marco Contessi, che ha lasciato i suoi figli senza un papà, ma anche lafatta sull’altromobilista.