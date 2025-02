Ilrestodelcarlino.it - Incidente in A13 oggi a Ferrara: camion si ribalta e disperde il carico di grano, autostrada chiusa e code

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 10 febbraio 2025 –lungo l’A13 che collega Bologna e Padova, all’altezza di: tranord e Occhiobello, in direzione di Padova, si è resa necessaria la chiusura del tratto, per uno schianto avvenuto all'altezza del km 44 e 900, che ha viso il coinvolgimento di unto, che ha disperso parte del, consistente in, in entrambe le direzione di marcia. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda. Traffico e strade alternative A chi è diretto verso Padova, dopo l'uscita uscita obbligatoria dinord, percorrere la viabilità ordinaria, con rientro ina Occhiobello. In direzione di Bologna si è formata una coda di un chilometro, a partire da Occhiobello. I soccorsi Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.