Ilmattino.it - Incidente a Sant'Egidio del Monte Albino, morto Angelo Caprio a 19 anni: nessun colpevole, assolti i 2 imputati

Leggi su Ilmattino.it

Per la morte di un ragazzo di 19di Eboli,, non ci saranno colpevoli. Almeno per ora, al termine del giudizio di primo grado, durante il quale il Tribunale di Nocera Inferiore ha.