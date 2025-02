Quotidiano.net - Inchiesta Procura di Milano: nuova denuncia di Esselunga per tentato raggiro

È arrivata una quarta, quella di- famiglia Caprotti -, per unnell'delladisui truffatori che spendevano il nome del ministro Crosetto per chiedere soldi da utilizzare per fantomatici riscatti parlando di giornalisti rapiti in Medio Oriente. La querela si aggiunge a quelle di Massimo Moratti, che ha versato quasi un milione di euro, e delle famiglie Aleotti e Beretta, che hanno subito tentate truffe. Gli inquirenti indagano anche per l'ipotesi di associazione per delinquere. C'è il sospetto che anche altri imprenditori siano caduti nella trappola versando il denaro.