Incendio nella villa di un imprenditore a Civitanova: l'allarme lanciato dai proprietari

Marche, 10 febbraio 2025 –di un, il fumo invade il seminterrato. L'allarme è scattato questa notte, poco dopo le 23.30, in via Giacosa, zonaEugenia. Secondo quanto è stato ricostruito, l'sarebbe partito dai locali lavanderia, dove erano collocati diversi elettrodomestici, nel seminterrato dell'abitazione. Iin quel momento erano in casa e hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i locali da cui è divampato l'. Più che il fuoco in realtà è stato il fumo a creare danni e che si è propagato fino a fuori l'abitazione.