Dayitalianews.com - Incendio in un appartamento fatale per Maria, nonnina di 94 anni. Due persone ferite per aver inalato i fumi sprigionati dal rogo. La tragedia questa mattina a Roma Nord

nella tardata di lunedì a, dove unha avvolto unin via Flaminia 1179, nella zona di Labaro. Ilsi è sviluppato intorno alle 12:30, causando il decesso diArata, una donna di 94, che si trovava all’interno dell’abitazione.Sul posto sono immediatamente intervenuti vigili del fuoco, polizia e personale del 118, mentre gli agenti della polizia locale del XV Gruppo Cassia hanno provveduto a chiudere il tratto di strada interessato per agevolare le operazioni di soccorso. L’intero stabile, un edificio di tre piani, è stato evacuato per precauzione, a causa del fumo intenso che ha invaso la struttura.Il ritrovamento del corpo e le operazioni di soccorsoI soccorritori, una volta riusciti a penetrare nell’abitazione con l’autoscala, hanno trovato la donna priva di vita.