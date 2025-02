Lanazione.it - Incarichi: Renato Galli nominato direttore del dipartimento medico dell’Asl

Pisa, 10 febbraio 2025 – Il dottorè il nuovodeldelle specialità mediche.si è laureato in medicina all’Università di Pisa dove si è anche specializzato in neurologia e medicina riabilitativa conseguendo il dottorato di ricerca in fisiopatologia delle funzioni nervose, al suo attivo ha anche la frequenza di uno stage al centro del sonno dell’Università di Grenoble.ha ricoperto diversi, dal 1993 al 2003 è stato dirigenteall’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana per poi diventare primario della neurofisiopatologia dell’ospedale Lotti di Pontedera, successivamente è statodell’area omogenea per le patologie cerebro cardio vascolari della ASL Toscana nord ovest e vicedeldelle specialità mediche.