Newsagent.it - Inaugurato Angolo K, la boutique che porta in Europa le innovazioni beauty di Seoul con prodotti esclusivi, dai sieri ai pennelli professionali.

Leggi su Newsagent.it

Daivegani aiantirughe ricchi di principi attivi, dalle creme ipoallergeniche aiper il corpo che combinano tecnologia cosmetica e medicina orientale, fino ai trattamenti per capelli a base di acqua termale:in Italia il meglio della K-, rivolgendosi sia a consumatori in cerca di novità che ai professionisti del settore.in Via Federico Ozanam 13 a Milano,K (Kappa) è la nuovache racchiude l’essenza di Gangnam, il quartiere disimbolo della bellezza e dell’alta cosmetica coreana. Qui è possibile scoprire idi punta delle cabine estetiche di, formulati con ingredienti naturali, privi di conservanti sintetici e ipoallergenici, insieme a una selezione esclusiva di-tools vegani.Nato da un’idea di Kiara Park, che da oltre quindici anni promuove le eccellenze della Corea del Sud tramite la Camera di Commercio in Italia,K offre un’esperienzaautentica, lontana dai brand mainstream.