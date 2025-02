Liberoquotidiano.it - In visita da Khamenei, la foto che spiega tutto: ecco la strategia degli ayatollah

Nonostante un anno e mezzo di guerra contro Israele, con pesanti perdite, e a dispetto dell'attuale tregua, Hamas resta un caposaldo dell'asse d'alleati che l'Iran ha costruito in Medio Oriente, una vera e propria “asse del male” contro l'Occidente. Tanto che Teheran ha rinsaldato ieri i rapporti col movimento palestinese sostenuto daglie anche dal Qatar, il che fa intravedere una ripresa della guerra. Nella capitale iraniana s'è infatti recata una delegazione di Hamas, dopo averto Egitto e Turchia. A incontrare la guida suprema, l'Alì, erano l'attuale capo di Hamas, Khalil Al Hayya, il capo del consiglio direttivo del movimento, Mohammed Darwish, e il funzionario NizarAwadallah. Hanno presentato aun “rapporto sulla situazione a Gaza e in Cisgiordania”, facendo passare per “vittoria” le perdite e le devastazioni nella Striscia con frasario da propaganda: «Veniamo a voi oggi con orgoglio presentando i nostri successi e vittorie».