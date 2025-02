Ilrestodelcarlino.it - In un video la storia delle foibe

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bandiere a mezz’asta oggi sul balcone del municipio di Castel San Pietro Terme in occasione del Giorno del Ricordo. La solennità vuole conservare "la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime, dell’esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale". Tra le tante iniziative promosse, in particolare nel canale Youtube del Comune è visibile ilrealizzato dall’associazione TerraMemoria su ’Le vicende del confine orientale, lee l’esodo dei Giuliano-Dalmati’, una lezione in cui Alessandro Ferioli ricostruiscee il quadro storico-politico del confine orientale.