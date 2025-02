Inter-news.it - IN – Sucic è sbarcato a Milano: è il suo giorno! Le tappe con l’Inter

è appena arrivato ae precisamente a Linate Prime. Oggi è il suocon: tutte leche verranno seguite dall’inviato sul posto.ATTERRATO – Petar, a confermarlo l’inviato sul posto di Inter-News.it, Onorio Ferraro. Il centrocampista croato seguirà un programma ad hoc per diventare un giocatore del. Una volta lasciato Linate, infatti, il giocatore si trasferirà all’Humanitas per le consuete visite mediche di rito. Dopodiché andrà al Coni per ottenere l’idoneità sportiva. Concluso l’iter delle visite, la giornata diproseguirà con il passaggio in sede, ossia in Viale della Liberazione, per porre la firma sul nuovo contratto conarriva, ricordiamo, dalla Dinamo Zagabria. L’ultima tappa del giocatore sarà San Siro per Inter-Fiorentina!è acon: le cifre dell’affare e la disponibilitàACCORDO – Inter e Dinamo Zagabria hanno chiuso perper una cifra vicino ai 14 milioni di euro più bonus.