In sogno | Patrizia Bacarelli espone alle Giubbe Rosse

Firenze, 10 febbraio 2025 – Lunedì prossimo, a partire d17, lo storico Caffé Leinaugurerà la mostra “In” di, pittrice di lungo corso che, come ha scritto la critica d'arte Eleonora d’Aquino, “raccoglie i miracoli del visibile, esalta il profumo della terra, il riverbero del sole, i colori di una natura amata ed ammirata nella sua completezza e totalità. Immergendoci nei suoi paesaggi percepiamo il tempo e il linguaggio come gabbie illusorie per la mente e comprendiamo il ciclo eterno e meraviglioso della natura”. L’esposizione, parte integrante della rassegna dedicataArti visive organizzata dal locale fiorentino, prende il posto della precedente mostra “San Frediano 1976”, di Giovanni Fanetti, inaugurata lo scorso dicembre alla presenza, tra gli altri, dello storico Tomaso Montanari.