Spettacolo.periodicodaily.com - In radio dal 14 febbraio il nuovo singolo di Gianluca Amore, “Fuoriluogo”

Dal 14sarà disponibile inildi” che esplora la frustrazione e l’inadeguatezza, riflettendo sul sentirsi mai nel posto giusto, artisticamente ed emotivamente. Con sonorità pop, soul e influenze anni ’90, il brano trasforma il tormento di audizioni e casting in un pezzo ironico e terapeutico.di, “” in Rotazionefonica dal 142025Dal 142025, ildi, intitolato “”, sarà in rotazione sulle principali stazionifoniche. Il brano, prodotto da Tyrus Records, è disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 31 gennaio 2025.Il Significato di “”“” è una canzone che esplora il sentimento di non appartenere mai al contesto giusto.