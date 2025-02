Lanazione.it - In piazza le Comunità islamiche: "Lanciamo un messaggio di pace"

Leggi su Lanazione.it

Partecipata manifestazione promossa dalledell’Umbria, a cui hanno aderito diverse associazioni per i diritti, ieri mattina indella Repubblica per lanciare undie civile convivenza. L’iniziativa è stata organizzata dopo la vicenda della donna tunisina che ha denunciato di essere stata aggredita da un farmacista che le avrebbe strappato il velo per un diverbio nato da una bicicletta messa male (il farmacista tramite i suoi legali respinge fermamente le accuse e ha annunciato una controdenuncia). Il clima di ieri non è stato comunque quello delle rivendicazioni, tutt’altro. "Siamo contenti per le tante persone che hanno partecipato a una manifestazione per lasenza limiti e confini, contro ogni forma di violenza, di razzismo e di terrorismo – commenta l’Imam di Spoleto, Abdelilah Saouf – .