Ilgiorno.it - In Galleria Vittorio Emanuele si cerca il negozio numero 44: bando per lo spazio lasciato dalla Rizzoli

Milano – Sarà l’attività commerciale44 con una vetrina con vista sulla. In totale, 289 metri quadrati messi all’asta all’incanto, quella con i rilanci in diretta, a partire da una base di 835.045 euro annui per una concessione lunga 18 anni. Sarà la prima asta all’incanto di unoche non si affaccia nell’Ottagono del Salotto. L’ultima novità legata allaha a che fare con la storica libreria, la quale ha rinnovato il contratto con il Comune, proprietario dell’immobile, per altri 18 anni al canone annuo di 527.654 euro, sta realizzando una riqualificazione degli spazi, ma ha deciso di rinunciare ai quasi 300 mq sopracitati, che consentono all’amministrazione di mettere all’asta il nuovo, il cuiè stato pubblicato pochi giorni fa sul sito Internet del Comune.