In centinaia al funerale di Brayan, gli amici: "È buio senza di te"

San Lazzaro (Bologna), 10 febbraio 2025 –le persone che stamattina si sono riunite in piazza Bracci, a San Lazzaro, per portare l’ultimo doloroso saluto aWilxander Mini. Il 22enne ha perso la vita, all’alba di domenica 2 febbraio, mentre era in sella al suo scooter 125. Il giovane, residente col papà e la sorella a Monterenzio, stava percorrendo la via Emilia verso Ozzano quando, all’incrocio con via Kennedy, si è scontrato, fatalmente, con un mezzo Tper che proveniva dalla laterale. Il semaforo a quell’ora era lampeggiante e in tanti, cittadini e politici, nei giorni scorsi, hanno evidenziato come sarebbe urgente pianificare una rotatoria vista la pericolosità dell’incrocio. Oggi, però, è stata la giornata del dolore e non della polemica.e famiglia dihanno iniziato a radunarsi dalle 9.