Liberoquotidiano.it - In Brera nasce un bistrot che celebra il gusto e la convivialità

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nel cuore pulsante di, tra le vie che raccontano l'arte e il design di Milano, prende vita una nuova esperienza gastronomica firmata Particolare Milano. Dopo il successo del ristorante in via Tiraboschi, il brand si espande con unin via Moscova 50. Non una semplice apertura, ma un invito a riscoprire il piacere della condivisione attraverso piatti che mescolano tradizione e creatività, con un tocco cosmopolita ispirato alle tapas. Varcare la soglia del nuovoParticolare Milano in Moscova significa immergersi in un'atmosfera in cui il passato incontra il presente. L'ambiente è stato curato nei minimi dettagli per evocare la Milano ottocentesca, con archi che affiorano dagli intonaci e boiserie ispirate ai motivi di Gio Ponti. I colori morbidi e le texture materiche avvolgono i clienti in un'esperienza sensoriale che inizia ancor prima di sedersi a tavola.